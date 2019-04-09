Son Dakika Haberleri: Karakeçili Belediye Başkanı Aydemir Mazbatasını Aldı

Karakeçili Belediye Başkanı Aydemir Mazbatasını Aldı

1 saat önce

MHP'den Karakeçili Belediye Başkanlığına seçilen Veysel Aydemir, mazbatasını aldı.

Karakeçili Belediye Başkanı Aydemir Mazbatasını Aldı, System.String[]
MHP'den Karakeçili Belediye Başkanlığına seçilen Veysel Aydemir, mazbatasını aldı.

Belediye meclis üyeleri ile İl Seçim Kuruluna gelen Aydemir'e, Hakim Uğur Gözüyılmaz mazbatasını verdi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, memlekete hizmet etmek için bir yarış içerisine girdiklerini ve geçmiş tecrübelerinden yararlanarak eksikliklerini ve hatalarını gördüklerini söyledi.

Kendilerini geliştirerek hizmet için var güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Aydemir, "Bunu yaparken de eski belediye başkanlarımızla, siyasilerle ve halkımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunarak fikirlerinden yararlanacağız. Bizler için asıl olan Karakeçili'nin, çocuklarımızın geleceği. Hep birlikte yeni bir vizyon belirleyerek ufuklarımızı açmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:55 Kaynak: AA

Veysel Aydemir, MHP, Karakeçili, Güncel
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