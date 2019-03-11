Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Karakeçili'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

1 saat önce

Karakeçili ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı yapıldı.

Karakeçili'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
Karakeçili ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Karakeçili Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Hüseyin Özçelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Can, burada yaptığı konuşmada, Karakeçili ilçesine şimdiye kadar gelmeyen hizmetlerin AK Parti belediye başkanları döneminde geldiğini söyledi.

İlçe için bu dönemde de çok büyük projelerin olduğunu belirten Can, "Atalarımızın yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün projesi hazır, alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah bittiğinde Kırıkkale ve Karakeçili'nin turizmi açısından çok getirisi olacak. Kesik köprü barajından yapılan sulama için hazırlanan projeye 270 milyon liralık kaynak aktarıldı. Biz söz verdiysek yaparız. 31 Mart akşamı birileri pusuda bekliyor. AK Parti'nin tökezlemesini bekliyor. Karakeçili, Kırıkkale ve Türkiye buna müsaade etmez. Bu millet, AK Parti'ye destek olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

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