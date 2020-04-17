Karakeçili'de altyapı çalışmaları - Son Dakika

Karakeçili Belediyesi ana cadde ve mahallelerde refüj, kaldırım ve kilitli parke çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Veysel Aydemir, baharın gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Şehit Alparslan Yazıcı ve Şehit Volkan Pilavcı caddelerinin refüj çalışmasını yaparak geliş gidiş olarak ayırdıklarını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Refüjlere dikilecek direklerle yol aydınlatılması sağlanacak. Bu caddelere sıcak asfalt atarak ilçemize yakışır caddeler oluşturacağız. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Mehmet Keçeli Caddesi'nde de kilitli parke çalışmalarına başladık. Bu caddemizin yollarını imara uygun olarak açarak kaldırım ve kilitli parke döşemesini gerçekleştiriyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin bir şekilde mücadelemizin yanında belediyemizin asli görevi olan altyapı çalışmalarını da sürdürmeye çalışıyoruz. Her konuda anlayışla davranan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Karakeçili halkına teşekkür ediyorum."