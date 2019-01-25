Karakeçili'de Askere Gidecek Gençler İçin Dua Edildi

Karakeçili
ilçesinde askere gidecek gençler için dua programı düzenlendi.
Cuma namazından önce Merkez
Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından İlçe Müftüsü Harun Küçük dua etti.
Cuma namazı sonrası askere gidecek gençlerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik
, yaptığı açıklamada, bu ortam ve mutluluğun Türk milletinden başka hiçbir millete nasip olmadığını söyledi.
Gençlerin, peygamber ocağına gidecek olmamın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özçelik, "Allah, ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmayı bütün gençlerimize nasip eylesin. Milletimizin genlerinde olan askerlik görevini en iyi şekilde layığıyla yerine getirmelerini nasip etsin." diye konuştu.
Programa, askere giden gençlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.