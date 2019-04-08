Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de Çam Fidanları Toprakla Buluşturuldu

Karakeçili'de Çam Fidanları Toprakla Buluşturuldu

1 saat önce

Karakeçili ilçesinde 350 çam fidanı dikildi.

Karakeçili'de Çam Fidanları Toprakla Buluşturuldu, System.String[]
Karakeçili ilçesinde 350 çam fidanı dikildi.

Karakeçili Kaymakamlığı ve Kırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) tarafından organize edilen törende öğrenciler, Yeşilevler Mahallesi'ndeki alana 350 çam fidanı dikti.

Çam dikme töreninde konuşan Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, Anadolu bozkırlarının yeşillendirilmesi için sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Fidan dikilecek alanların tespiti ve gerekli desteklerin sağlanması hususunda yardımcı olduklarını anlatan Cankaloğlu, "Bugün öğrencilerimizle çam fidanlarının dikimini gerçekleştirdik. Çocuklarımıza çevre bilincini iyi anlatmamız gerekiyor. Toplumumuzda çevreye, yeşile, ağaca duyarlılık önemli noktaya geldi. Daha önce dikilen fidanların bakımını da yapıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:17 Kaynak: AA

Kırıkkale, Karakeçili, Güncel
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