Karakeçili'de çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri başvuruları anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Barış, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda çiftçilere destek ve başvurular hakkında bilgi verdi.

Yüzde 50 hibe destekli makine ekipman alımlarının desteklendiğini, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birliklerinin müracaatta bulunabileceğini anlatan Barış, şöyle konuştu:

"Kamu görevlileri bu desteklerden yararlanmıyor ve her çiftçi bir makine alımı yapabilecek. Makineler yeni olacak ve alımdan sonra bunların 5 yıl takibi yapılacak. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları da destekleniyor. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal sabit yatırımlar, kültür mantarı, yenilenebilir enerji tesislerine yapılacak yatırımlarda ise yeni tesis yapımı, bir kısmı yapılmış yatırımların tamamlanması, faal tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon alanlarında yapılacak yatırımlara da yüzde elli hibe desteği sağlanıyor."

Barış, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesinde de yüzde 50 hibe desteği sağlandığını anlatarak, bu yapılan hibe destekleriyle çiftçilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve birliklerin üretimlerini artırmaları, modern tarıma geçişin sağlanması ve gelirlerini artırmalarının amaçlandığını kaydetti.

Toplantıya, çiftçiler, köy ve mahalle muhtarları katıldı.