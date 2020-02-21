Karakeçili'de çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karakeçili'de çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Karakeçili'de çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Karakeçili ilçesinde çiftçiler, toprak analizi, gübreleme, ilaçlama ve mısır ekimi konusunda bilgilendirildi.

Karakeçili'de çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Karakeçili ilçesinde çiftçiler, toprak analizi, gübreleme, ilaçlama ve mısır ekimi konusunda bilgilendirildi.

Karakeçili Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, GÜBRETAŞ'tan ziraat mühendisi Fırat Akdeniz tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Akdeniz, gübreleme ve ilaçlamanın serin havalarda yapılması gerektiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerince üyelerine ücretsiz toprak analizi yapıldığını anlatan Akdeniz, muhtar ve çiftçilerin sorularını da cevaplandırdı.

Karakeçili, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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