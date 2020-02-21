Karakeçili'de çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatiflerince üyelerine ücretsiz toprak analizi yapıldığını anlatan Akdeniz, muhtar ve çiftçilerin sorularını da cevaplandırdı.

Akdeniz, gübreleme ve ilaçlamanın serin havalarda yapılması gerektiğini söyledi.

Karakeçili Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, GÜBRETAŞ'tan ziraat mühendisi Fırat Akdeniz tarafından çiftçilere bilgi verildi.

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