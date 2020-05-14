Karakeçili'de ekili alanlarda incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

Karakeçili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

İlçe Müdürü Aydın Bütün ve teknik personel, buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, mısır ve diğer ürünlerin ekili olduğu tarlalarda, bitkilerin topraktan çıkışı, herhangi bir zararlı veya hastalık olup olmadığını kontrol etti.

Bütün, bitkileri incelediklerini ve belirli periyotlar halinde araziye çıkarak kontrollere devem edeceklerini belirterek, sonuçları değerlendirip çiftçileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Bu yıl Akkoşan köyünde 2 çiftçiye ait tarlalarda yerli mısır çeşidinin demonstrasyon ekiminin gerçekleştirildiğini anlatan Bütün, "Ayrıca ticari açıdan alternatif ürünlerin ekimini de gerçekleştiriyoruz. Bir çiftçimizin tarlasına patates ekimi yapıldı. Çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Yaşamak, hayatı sürdürmek için üretmek zorundayız. Alın teri, emek ve sabırla toprağı bereketlendiren, ülkemiz ve insanlık için üreten, ekonomimize güç veren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." diye konuştu.