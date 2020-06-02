Karakeçili'de iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, yeniden hizmet vermeye başlayan lokanta ve pastaneleri denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Bütün, yaptığı açıklamada, denetimlerde iş yeri sahiplerini ve müşterileri sosyal mesafe, hijyen, maske ve genel temizlik konusunda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Lokanta işletmecisi Celal Ülger de "Uzun süredir kapalı olan iş yerimizi açtık. Kapalı olduğumuz süreçte maddi sıkıntılarımız oldu. Şükürler olsun ki iş yerimizi açtık. Zaten bütün kurallara uyuyoruz. Yetkililerin bizi ve müşterilerimizi bilgilendirmesi daha iyi oldu. Kurallara uyarak hep birlikte güzel günleri inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.