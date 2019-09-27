Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de iyi tarım uygulamaları ve destekleri anlatıldı
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Karakeçili'de iyi tarım uygulamaları ve destekleri anlatıldı

31 dakika önce

Karakeçili ilçesinde iyi tarım uygulamaları ve destekleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

Karakeçili'de iyi tarım uygulamaları ve destekleri anlatıldı, System.String[]

Karakeçili ilçesinde iyi tarım uygulamaları ve destekleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan ziraat mühendisi Gizem Çelik, devlet tarafından tıbbi aromatik ve süs bitkilerine, meyve ve sebze ürünlerine dekar başı 50 ile 100 lira arasında destek sağlandığını söyledi.

Sürecin başvuru, sözleşme, ürün kontrol ve sertifikasyon ile işlediğini ifade eden Çelik, "İyi tarım uygulaması sertifikası aldıktan sonra tarımsal kredilerde de indirim uygulanıyor. Sertifika alabilmek içinde bazı kuralların yerine getirilmesi gerekiyor. El yıkama, dinlenme yeri, tohum ve gübre depoları, ilaç muhafaza yeri ve hazırlama alanlarının olması ve tabelaların asılması lazım." diye konuştu.

Çelik, yapılan işlemlerin fatura ve evraklarının tutulması gerektiğini anlatarak, insan ve çevre sağlığı açısından kimyasal ilaçlamanın en son seçenek olduğunu söyledi.

Toplantı, muhtarlar ve çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Karakeçili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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