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Karakeçili'de kilitli parke çalışmaları

6 saat önce

Karakeçili ilçesinde kilitli parke çalışmaları başladı.

Karakeçili'de kilitli parke çalışmaları, System.String[]

Karakeçili ilçesinde kilitli parke çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Karşıyaka Mahallesi Nurettin Konaklı Caddesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Belediyenin yol çalışmalarına başladığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"İlçemizin Nurettin Konaklı, Ali İhsan Paşa ve Menderes caddelerinin kilitli parkeyle döşenmesi için ihalesini gerçekleştirdik. Kış iyice bastırmadan yollarımıza yaklaşık 15 bin metrekare parke döşenmesini gerçekleştireceğiz. Hedeflediğimiz çalışmalarımızdan biri de Karakeçili'de asfaltsız ve parkesiz cadde, sokak bırakmamak. Vatandaşlarımızı çamurdan ve tozdan kurtararak gerçek bir ilçe görünümüne kavuşturmak. Bunun için her alanda olduğu gibi bu alanda da çalışmalarımıza büyük bir gayret ile devam ediyoruz."

Nurettin Konaklı, Veysel Aydemir, Karakeçili, Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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