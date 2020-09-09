Karakeçili'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi anlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, Karakeçili ilçesinde muhtarlara anlatıldı.

Karakeçili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Bütün, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projenin kabulü halinde 100 bin liralık faizsiz kredinin Ziraat Bankası tarafından verileceğini söyledi.

Kredinin ilk yıl ödemesiz 7 yılda eşit taksitler halinde ödeneceğini anlatan Bütün, "Ayrıca 50 bin liralık da uygun faizli yem kredisi de verilecek. Alınacak hayvanların 6-12 aylık ve 12-24 aylık olması gerekiyor. Müracaatlar için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurulabilecek." diye konuştu.

Veteriner hekim Emine Duman da başvuru şartlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.