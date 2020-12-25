Karakeçili'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" anlatıldı - Son Dakika

Karakeçili'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" anlatıldı

25.12.2020 16:05
Karakeçili'de

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi", Karakeçili ilçesinde çiftçilere anlatıldı.

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi", Karakeçili ilçesinde çiftçilere anlatıldı.

Karakeçili Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Abdullah Leblebiciler tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Müracaat için belirli şartların olduğunu ve hazırlanan projenin kabulü halinde destek sağlanacağını anlatan Leblebicier, 100 bin liralık faizsiz kredinin Ziraat Bankası tarafından verileceğini, ilk yıl ödemesiz 7 yılda eşit taksitler halinde ödeme yapılacağını belirtti.

Leblebicier, ayrıca 50 bin liralık da uygun faizli yem kredisi verileceğini ifade ederek, komisyonlarda değerlendirildikten sonra kredi alacakların tespit edileceğini kaydetti.

Karakeçili, Kırıkkale, Veteriner, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karakeçili'de 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi' anlatıldı - Son Dakika


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