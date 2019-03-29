Karakeçili'de Mantar Yetiştiriciliği Kursu

Karakeçili'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları verildi.

Karakeçili'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları verildi.



Karakeçili Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'de arazinin yaklaşık yüzde 40'ının nadasa bırakıldığını söyledi.



Sezer, nadasa bırakılan bu alanlara çiftçiye kazanç getirecek alternatif ürünlerin ekilmesi ve bunların pazarla buluşturulması noktasında yoğun faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.



Mantarcılığın ev kadınlarının da rahatça yapabileceği geliri yüksek alan olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Mantarcılığı kim yapmak istiyorsa biz onu destekleyeceğiz. Yeter ki üretime katılın. Karakeçili'de özellikle hayvancılık yönünden et ve et ürünlerinin Karakeçili markasıyla sucuk ve et ürünleri şeklinde paketlenip pazara sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu sene güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından 88 saatlik kursu başarıyla tamamlayan 14 kursiyere sertifikaları verildi.



Programa, Vali yardımcıları Osman Akbaş ve Sait Özkılınç, Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve kursiyerler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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