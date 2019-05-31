Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de süne ile mücadele toplantısı
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Karakeçili'de süne ile mücadele toplantısı

1 saat önce

Karakeçili ilçesinde süne ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Karakeçili'de süne ile mücadele toplantısı, System.String[]
Karakeçili ilçesinde süne ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Karakeçili Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veli Öz, burada yaptığı konuşmada, hububat tarımında süne ile mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.
İçinde bulunulan yıl mücadele yapılmazsa gelecek yıllarda zararın daha büyük olacağını vurgulayan Öz, "İlaçlamada ürüne ortalama yüzde iki zarar verilebilir ama ilaçlama ile bu zararın kat kat fazlası kaliteli ürün alınabiliyor. Süne zararı görmüş ürünü ofis de almıyor. Süneler, dağlardan dönem dönem araziye iniyor. İlaçlamanın zamanında yapılması çok önemli. İlaçlamanın sabah ve akşam serin saatlerde, rüzgarsız havada yapılması daha etkili olacaktır." diye konuştu.
Bir aydır teknik ekipler tarafından arazilerin gezildiğini belirten Öz, çiftçilere her türlü desteğin il müdürlüğü tarafından sağlanacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:31 Kaynak: AA
Kırıkkale, Karakeçili, Güncel
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