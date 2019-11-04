Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de TARSİM bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Karakeçili'de TARSİM bilgilendirme toplantısı

Karakeçili'de TARSİM bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karakeçili'de TARSİM bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karakeçili Belediyesinde düzenlenen toplantıda konuşan TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünde görevli Osman Tan, tarım sigortaları hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Tan, son yıllarda iklim değişikliğinin bir sonucu olarak doğal afetlerin yıkıcı etkisi ve sıklığının arttığını belirterek, üreticilerin bitkisel ürünlerini ve hayvanlarını, doğal afetler ile çeşitli risklere karşı geniş teminat kapsamı ve yüksek güvenceyle koruyabilecekleri en etkili çözümün tarım sigortası olduğunu dile getirdi.

Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine kayıtlı olması ve kayıtların güncel olması gerektiğini anlatan Tan, şunları kaydetti:

"TARSİM kapsamında tahıl ürünleri, bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanı, su ürünleri, arıcılık alanlarında sigorta yaptırılıyor ve sigorta bedelinin ürün çeşidine göre yüzde 50 ile 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Kadın ve genç çiftçilere ayrıca indirim yapılıyor. Risk inceleme, verim ve hasar tespit işlemleri, ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerden oluşan tarım eksperleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hasar dosyaları ise TARSİM uzmanları tarafından tarife ve talimatlardaki esaslar çerçevesinde değerlendirilip sonuçlandırılıyor."

Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Tarım Sigortaları Havuzu, Karakeçili, Kırıkkale, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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