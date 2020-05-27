Karakeçili'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri, kazanın ardından yol güvenliği alarak diğer araçların kontrollü geçişini sağladı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yüzüak, olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zülfikar Aydemir (51) idaresindeki 06 DK 8455 plakalı tır ile Köksal Yüzüak (48) idaresindeki 06 LCA 01 plakalı otomobil, Kaman- Ankara kara yolu Yeşilevler Mahallesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.

Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım