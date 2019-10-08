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Karakeçili'de TYP kura çekimi

1 saat önce

Karakeçili ilçesinde İŞKUR tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.

Karakeçili'de TYP kura çekimi, System.String[]

Karakeçili ilçesinde İŞKUR tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 15 kişinin alınacağı kura çekimine 94 kişi müracaat etti.

Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından belirlenen 15 kişi, büyük sevinç yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdülkerim Durmaz, kura çekiminin noter huzurunda yapıldığını söyledi.

Kura ile belirlenen vatandaşların evrakları inceleneceğini, durumları uygun olanların 21 Ekim'de işe başlayacaklarını ifade eden Durmaz, bu kişilerin 30 Haziran 2020'ye kadar okulların temizliği, bakım ve onarım işlerinde çalışacaklarını kaydetti.

Karakeçili, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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