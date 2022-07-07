Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
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Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü

07.07.2022 10:50
Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi Münir Karaloğlu Caddesi'nde Sadık Albayrak'a ait 2 katlı müstakil evin ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Karakeçili Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balkondaki elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

Sadık Albayrak, Karakeçili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karakeçili'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
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