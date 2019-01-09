Son Dakika Haberleri: Karakeçili'de Yemenliler İçin Yardım Kermesi

Karakeçili'de Yemenliler İçin Yardım Kermesi

1 saat önce

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

Karakeçili'de Yemenliler İçin Yardım Kermesi, System.String[]
Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

Karakeçili Çok Programlı Spor Salonunda düzenlenen kermese, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kamu kurumu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Her okulun kendi standını oluşturduğu kermesten elde edilecek gelirin tamamı Yemen'deki ihtiyaç sahipleri için açılan yardım hesabına aktarılacak.

Kaymakam Gökmenoğlu, AA muhabirine, Türk milletinin tarih boyunca mazlumların, kimsesizlerin, aç ve açıkta kalanların yanında olduğunu söyledi.

Yemen'de bir açlık dramı yaşandığını vurgulayan Gökmenoğlu, "Milletimiz, dininin ve geçmişten gelen örf adet ve kültürünün gereği olarak bu açlığa sessiz kalmadığını yardım kampanyaları ile ortaya koydu. Karakeçili ilçesi olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde kaymakamlığımız, belediyemiz, esnafımız, okullarımız ve velilerimizin yardımıyla bu kermesi düzenledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Hüseyin Özçelik, Yemen, Karakeçili, Güncel
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