Karakeçili'de Yemenliler İçin Yardım Kermesi

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.



Karakeçili Çok Programlı Spor Salonunda düzenlenen kermese, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kamu kurumu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Her okulun kendi standını oluşturduğu kermesten elde edilecek gelirin tamamı Yemen'deki ihtiyaç sahipleri için açılan yardım hesabına aktarılacak.



Kaymakam Gökmenoğlu, AA muhabirine, Türk milletinin tarih boyunca mazlumların, kimsesizlerin, aç ve açıkta kalanların yanında olduğunu söyledi.



Yemen'de bir açlık dramı yaşandığını vurgulayan Gökmenoğlu, "Milletimiz, dininin ve geçmişten gelen örf adet ve kültürünün gereği olarak bu açlığa sessiz kalmadığını yardım kampanyaları ile ortaya koydu. Karakeçili ilçesi olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde kaymakamlığımız, belediyemiz, esnafımız, okullarımız ve velilerimizin yardımıyla bu kermesi düzenledik." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı