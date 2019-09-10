Son Dakika Haberleri: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları
Son Dakika Güncel Haber

Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları

24 dakika önce

Karakeçili ilçesinde 13-14 Eylül'de düzenlenecek 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları, System.String[]

Karakeçili ilçesinde 13-14 Eylül'de düzenlenecek 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Karakeçili Belediyesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Cankaloğlu, Kırıkkale'nin uluslararası düzeydeki bu şenliğini en iyi ve sorunsuz şekilde kutlamak için el birliği ile çalışmaları gerektiğini belirterek, Karakeçili'nin misafirperver insanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Belediye Başkanı Aydemir de hazırlıkları tamamladıklarını ve şenliğin en iyi şekilde kutlanması için görev dağılımı yapılarak komisyonlar kurulduğunu dile getirdi.

Komisyonda bulunan görevlilerin kendi sorumluluk alanlarında gelen misafirlere hizmetin en iyi şekilde sunulması için çalışacaklarını ifade eden Aydemir, şenlik hazırlıkları süresince yalnız bırakmayan ve her konuda desteklerini esirgemeden yardımcı olan Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Toplantıya, yetkililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ertuğrul Gazi, Karakeçili, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur dizisinin yeni sezonundan ilk sahne yayımlandı
Günlük burç yorumları 10 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) "Oğlumun terörist olmasını istemiyorum" Bayramı ülkelerinde geçiren 37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]