Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları

Karakeçili ilçesinde 13-14 Eylül'de düzenlenecek 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Karakeçili Belediyesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Cankaloğlu, Kırıkkale'nin uluslararası düzeydeki bu şenliğini en iyi ve sorunsuz şekilde kutlamak için el birliği ile çalışmaları gerektiğini belirterek, Karakeçili'nin misafirperver insanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Belediye Başkanı Aydemir de hazırlıkları tamamladıklarını ve şenliğin en iyi şekilde kutlanması için görev dağılımı yapılarak komisyonlar kurulduğunu dile getirdi.

Komisyonda bulunan görevlilerin kendi sorumluluk alanlarında gelen misafirlere hizmetin en iyi şekilde sunulması için çalışacaklarını ifade eden Aydemir, şenlik hazırlıkları süresince yalnız bırakmayan ve her konuda desteklerini esirgemeden yardımcı olan Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Toplantıya, yetkililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.