Karakeçili ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma destekleri - Son Dakika

Karakeçili ilçesinde çiftçiler, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Ahmet Barış, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımların desteklenme kapsamında yer aldığını anlatan Barış, "Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvura yapabilir. Yeni, tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarına belirli oranlarda destek sağlanıyor. İnşaat yapım giderleri ve makine ekipman alım giderleri de program kapsamında destekleniyor." diye konuştu.