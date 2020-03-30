Karakeçili ilçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri uygulanıyor.

Karakeçili Belediyesi tarafından kamu kurumları, iş yerleri, camiler, okullar, pazar yerleri, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Yunus Emre Şahin, ilçe ve köylerdeki sokağa çıkamayan yaşlı ve hastaların bütün ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından yerine getirildiğini belirtti.

Yaşlılara gereken hürmet ve saygının en iyi şekilde gösterildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimiz tarafından yol kontrolleri yapılarak yolcuların ateşi ölçülmekte, çok acil işi olmadığı sürece dışarıya çıkmamaları hususunda telkinlerde bulunulmaktadır. Pazar yerlerinde, esnaf da sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili vatandaşlar uyarılmakta, koronavirüs hakkında bilgi verilmektedir. Belediyemizden ve camilerimizden sık sık anons yapılarak vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ve temizliğe riayet etmesi hususunda uyarılmaktadır. Bu virüs illetinden devletimizin almış olduğu tedbirler sayesinde en kısa zamanda kurtulmamızı diliyorum."