Karakeçili ilçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerin kontrolleri devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçe girişi ve çıkışında oluşturulan kontrol noktalarında salgının yayılmasını engellemek, seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca sürücü ve yolcuların ateşi de ölçülüyor.

Kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Yunus Emre Şahin ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir, yolcularla bir süre sohbet ederek, uyarılarda bulundu.

Şahin ve Aydemir, daha sonra pazar yerinde de incelemede bulunarak, pazarcıları ve vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda bilgilendirdi.

Zabıta ekipleri, pazara gelenlere maske dağıtarak, ateş ölçümü yaptı.