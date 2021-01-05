Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor - Son Dakika

Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor

05.01.2021 16:25
Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemler olumlu sonuç verdi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemler olumlu sonuç verdi.

İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine, ilçedeki pozitif vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığı söyledi.

İlçedeki vaka sayısının sıfırlanmasında Kaymakamlık, belediye başkanlığı, hastane, emniyet ve jandarma birimlerinin iş birliği ve uyum içerisinde çalışmasının etkili olduğunu aktaran Karagöz, filyasyon ekiplerinin sıkı takibinin de buna katkı sunduğunu dile getirdi.

Karagöz, ilçe halkının maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle riayet ettiğini belirterek, bunun kalıcı olması için kurallara uymanın ve rehavete kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.???????

Karakeçili, Kırıkkale, Hisarcık, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır
Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak         
16:16
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı 81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
15:49
Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz         
15:30
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei