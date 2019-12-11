Karakılçık tohumu Tire'de toprakla buluştu

Tire Belediyesine ait 50 dönümlük arazide karakılçık buğdayı ekimi yapıldı.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, buğday ekimi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ata tohumu olarak da bilinen karakılçık buğdayının yaygınlaştırılması çabalarına belediye olarak destek verdiklerini Kahrat'taki araziye 1 ton karakılçık tohumu ektiklerini bildirdi.

Başkan Duran, "Bugün Tire Belediyesi olarak kendi arazimizde buğday ekimini ilk defa gerçekleştiriyoruz. Tire Belediyesi artık kendi buğdayını üreten bir belediyedir, bol ve bereketli olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi kapsamında 1 ton alınan tohum, hasattan sonra iki ton olarak geri ödenecek. İlk hasattan 13-14 ton tohum elde edilmesi bekleniyor.