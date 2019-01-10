Karakılınçlı Çamur ve Pislik Derdinden Kurtuldu

Çalışma İle Mahallede Taşkın Sorunu Çözülerek Çamur Ve Pislikten Derdine Son Verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Karakılınçlı Mahallesi'nde bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlayarak vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçti. MASKİ tarafından yapılan çalışma, su taşkınlarına engel olmak, dere yatakları içinde suyun akışını engelleyen yabancı bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek ve zamanla oluşan pisliklerden dolayı oluşan kötü kokuyu durdurmak adına gerçekleştirildi. Ayrıca temizlik çalışması yapılan dereye koruge boru döşenerek araç ve yaya geçişleri sorunsuz hale getirildi.

"Cengiz Başkanımıza yeni dönemde de başarılar diliyoruz"

MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını söyleyen Karakılınçlı Mahalle Muhtarı İhsan Ökdem, "Mahallemizden geçen derede yabancı otlar ve pislikler temizlenerek dere yatağı açıldı.Deremizin temizlik çalışmaları tamamen bitti. Taşkın sorunu çözülerek çamur ve pislikten eser kalmadı. Yol geçişini rahatlatmak adına da koruge boru döşeyen MASKİ ekipleri çalışmaları kısa sürede tamamladı. Hizmetlerden memnunuz. Cengiz Başkanımıza yeni dönemde de başarılar diliyoruz. Kendisine desteğimiz tamdır. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.