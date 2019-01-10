Karakoç: "Diyarbakır ile İlgili Önemli Projeleri Hayata Geçireceğiz"
21 dakika önce
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Ekrem Karakoç, okul olarak her alanda yeniliklere ve güçlenmeye devam ettiklerini belirterek, önümüzdeki günlerde kentle ilgili önemli projelere imza atacaklarını söyledi.
Bilnet Okulları Diyarbakır
Kampüsü Kurucusu Ekrem Karakoç, okul olarak her alanda yeniliklere ve güçlenmeye devam ettiklerini belirterek, önümüzdeki günlerde kentle ilgili önemli projelere imza atacaklarını söyledi.
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Ekrem Karakoç, doğup büyüdükleri şehir olan Diyarbakır'a hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Ticari kazanç gütmeden, tamamen kente hizmet etmeyi ve geleceğin başarılı nesillerini yetiştirmeyi esas aldıklarını belirten Karakoç, "Bu kutlu mücadelede Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nü her geçen gün daha kaliteli, güvenilir ve geleceğe umutla bakan hale getiriyoruz. 'Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitimi hak ediyor' düşüncesiyle okul olarak hem eğitimci ve idareci kadromuzu güçlendiriyoruz hem de teknolojik olarak yeniliklere devam ediyoruz. Diyarbakır'ın merkez tarafından akredite edilen, eğitimci ve idareci kadrosu merkez tarafından belirlenerek yönetilen tek marka okulu olan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'ne tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır ile ilgili ses getirecek önemli projelere imza atacağız" dedi.
Karakoç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü de kutlayarak kendilerine başarılar diledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
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