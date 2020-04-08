Karakoçan Belediyesinden sokak hayvanlarına süt ve mama takviyesi - Son Dakika

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Karakoçan Belediyesinden sokak hayvanlarına süt ve mama takviyesi
6 saat önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarına günlük süt ve mama desteği veriyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarına günlük süt ve mama desteği veriyor.
Karakoçan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçeler ile cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti.
Ekipler, belirli noktalara günlük süt ve mama bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürütüyor.
Belediyenin sokak hayvanlarına göstermiş olduğu duyarlılık vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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