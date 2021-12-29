Karakoçan'da "Aile tutumları ve çocuklarla sağlıklı iletişim" semineri düzenlendi - Son Dakika

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde "Aile tutumları ve çocuklarla sağlıklı iletişim" semineri verildi.

Karakoçan Devlet Hastanesinde görevli psikolog Ahmet Karabulut tarafından Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere verilen seminerde çocuklara doğru yaklaşım, anne ve baba tutumları, çocuğun gelişim süreci ile etkili iletişim konularında bilgiler paylaşıldı.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, bu tür eğitimlere her ailenin katılması gerektiğini söyledi.

Seminere katılan ve katkı sunanlara teşekkür eden Bulut, "Anne, baba ve çocuk ilişkisi temel olarak anne ve babanın tutumuna bağlıdır. Anne babaların çocuklarına karşı sergiledikleri tutumlar, anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlar. Çocukların sağlıklı bir benlik algısı geliştirebilmelerinin temel rolü onları koşulsuz sevmemiz ve koşulsuz kabul etmemizdir." dedi.