Karakoçan'da etkili olan yağmur dereleri taşırdı - Son Dakika

Karakoçan'da etkili olan yağmur dereleri taşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karakoçan ilçesinde dereler taştı, bazı bahçe, ağıl ve seralar su altında kaldı.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli yağışın Elazığ'da dün etkili olmasının ardından Karakoçan ilçesinde dereler taştı. İlçe ve çevresinde etkili olan yağışlar nedeniyle Tekardıç Köyü köprüsü sel sularının altında kaldı. İlçeye bağlı Mahmutlu köyünde de yağmur suları ile coşan dere nedeniyle bazı bahçeler, ağıllar sular altında kaldı. Ağıllarda bulunan küçükbaş hayvanların önceden çıkarılması sayesinde zarar görmediği öğrenildi.İlçe merkezinde Kırklar Mahallesi'ndeki bir sera ve bahçe sular altında kaldı.

Öteyandan yağmur ve sel sularının coşturduğu Ohi deresinin Peri Çayı'na kuvvetli şekilde akışı dikkat çekti.