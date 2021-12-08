Karakoçan'da kadınlara ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağlık ekiplerince kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.

Karakoçan Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, burkulmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut, bu eğitimle amaçlarının ilk yardımın doğru bir şekilde yapılmasını öğretmek olduğunu söyledi.

İlk yardım konusunda herkesin eğitim alması gerektiğini ifade eden Bulut, eğitimlerin devam edeceğini aktardı.