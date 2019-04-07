Son Dakika Haberleri: Karakoçan'da Kaybolan 88 Yaşındaki Kadın, Baygın Bulundu

Karakoçan'da Kaybolan 88 Yaşındaki Kadın, Baygın Bulundu

31 dakika önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Narin Erkol (88), kaybolmasının ardından ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında evinden 20 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta baygın halde bulundu.

Karakoçan'da Kaybolan 88 Yaşındaki Kadın, Baygın Bulundu, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Narin Erkol (88), kaybolmasının ardından ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında evinden 20 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta baygın halde bulundu.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi'nde oğlu Cemal Erkol ile oturan Narin Erkol, dün akşam saatlerinde evinden çıkmasının ardından ortadan koyboldu. Cemal Erkol, annesinin kayıp olduğunu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Dün akşam başlayan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ekiplerinin yanı sıra çevredekiler de katıldı. Yapılan 18 saatlik arama çalışmalarının ardından Erkol, evine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğitler köyündeki mezarlıkta baygın halde bulundu.

Sağlık görevlilerince ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erkol, tedaviye alındı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:21 Kaynak: DHA

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