KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ - Son Dakika
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KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ

20.03.2022 11:11

ELAZIĞ'da Karakoçan ilçe merkezine inen ve yoldan geçen ticari taksi sürücüsü tarafından fark edilip takip edilen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ELAZIĞ'da Karakoçan ilçe merkezine inen ve yoldan geçen ticari taksi sürücüsü tarafından fark edilip takip edilen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Karakoçan ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, önceki gece Kırkpınar Mahallesi'ne müşteri almaya gelen ticari taksinin sürücüsü sokakta bir kurt fark etti. Kaçmaya başlayan kurdu sürücü takibe alırken, müşterisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karlı sokaklarda ticari taksinin peşinden gittiği kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ
KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ
KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ

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Kırkpınar, Karakoçan, Taksi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAKOÇAN'DA KURT, İLÇE MERKEZİNE İNDİ - Son Dakika
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