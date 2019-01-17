Karakoçan'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
ELAZIĞ'ın Karakoçan
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karakoçan ilçesinde, okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: DHA
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