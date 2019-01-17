Son Dakika Haberleri: Karakoçan'da Okullara Kar Tatili

Karakoçan'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Karakoçan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karakoçan ilçesinde, okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3) Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:35:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karakoçan'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]