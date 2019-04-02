Karakoçan'da PKK'lı Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçti
23 dakika önce
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ELAZIĞ'ın Karakoçan
ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK
'lı teröristlere yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Karakoçan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun düzenlendiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin eleman ve erzak taşımak amacıyla kullandıkları bot ve yaşam malzemeleri ele ele geçirdi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:00 Kaynak: DHA
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