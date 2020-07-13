Karakol bahçesine düşen yavru güvercini, ağzıyla besledi - Son Dakika

Karakol bahçesine düşen yavru güvercini, ağzıyla besledi

DÜZCE'de, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin bahçesine düşen yavru güvercine polis memurları sahip çıkarak, 'Yetim' adını verdi.

DÜZCE'de, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin bahçesine düşen yavru güvercine polis memurları sahip çıkarak, 'Yetim' adını verdi. Kuş mama yemeyince, karakolda çalışan temizlik görevlisi Mustafa Uysal, ağzına aldığı bisküvi mamasını yavru güvercine vererek besledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nde görevli polis memurları, bahçeye düşen yavru güvercinin aç ve susuz kaldığını fark etti. Kuşu alan polis memurları, bisküvi ile mama yaparak şırınga yardımıyla kuşu besledi. Ancak henüz yavru olan kuş anne ağzından mama almaya alışık olduğu için şırıngadan yeterince mama yemedi. Polis memurları bu kez polis merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan ve kuş besleyen Mustafa Uysal'dan yardım istedi. Mustafa Uysal, ağzına aldığı bisküvi mamasını yavru güvercine vererek besledi. Mamayı yiyen kuş bir süre sonra biraz daha canlanarak tepkiler vermeye başladı. Mustafa Uysal, "Bisküvi maması yaptım. En sağlıklı olan şu an bu mamadır. Birkaç gün sonra normal hale döner. 1982 yılından bu yana ben kuş bakıyorum. Şu anda doydu ve karnı tok" dedi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Güvercine 'yetim' adını veren polis memurları, kuşun uçacak duruma gelmesiyle birlikte doğaya salacaklarını söyledi.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karakol bahçesine düşen yavru güvercini, ağzıyla besledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 17:08 LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
17:08
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:45:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karakol bahçesine düşen yavru güvercini, ağzıyla besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]