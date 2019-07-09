Son Dakika Haberleri: Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.

Karakol botunu çeken Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', çektiği 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botu ile birlikte saat 12.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkörü, çektiği karakol botu ile birlikte Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra saat 12.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in, yedeğindeki karakol botu ile birlikte Karadeniz'e gittiği öğrenildi.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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