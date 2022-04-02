Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor - Son Dakika
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Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor

02.04.2022 12:30
Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası, evladıyla gurur duyarken, acısını da unutamıyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası, evladıyla gurur duyarken, acısını da unutamıyor.

Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki mühendis Gözenoğlu'nun Midyat ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Gözenoğlu, evladından hatıra kalan 2 torunu ile teselli buluyor.

Evinin bir bölümünde oğlundan kalan hatıraların yer aldığı özel köşe oluşturan acılı baba, AA muhabirine, oğlunun iki yıl önce metre ve kalemi elindeyken PKK'lı teröristlerce katledildiğini belirtti.

"Şehidimizi unutamıyoruz"

Aradan 2 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi olduğunu ifade eden Gözenoğlu, "Bu 2 yılı çok büyük bir ızdırapla geçirdik. Bu bizi bir nebze de olsa teselli etti. Şehidimizi unutamıyoruz. Bazen kapı çalıyor, sanki o gelecek gibi. Bazen bir gölgede bile onu görürüz. Sürekli bu halde yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Buna alışmak çok zor." dedi.

Gözenoğlu, teselliyi torunlarında bulduğunu, sık sık evladının mezarını ziyaret ettiğini dile getirerek, bu süreçte yanlarında olanlara teşekkür etti.

"Bir taraftan hüzünleniyoruz bir taraftan da geriye bıraktığı iki çocuğunu görünce seviniyoruz. Onları görünce sanki gözümüzün önüne evladımız geliyor. O şekilde kendimizi mutlu ediyoruz." diyen Gözenoğlu, oğlu ile her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

"Mükemmel bir evlattı"

Gözenoğlu, "Mühendis, öğretmen, PKK'nın korkulu rüyasıdır. Şehit olduğu yere gözünü kırpmadan vatan aşkıyla gitmişti. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Acımız çok büyük. Acımızın yanında ona bunu yapanlara nefretimiz de çok büyük. Üzüntü ve gururu birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Torunlarının hala babalarının yolunu gözlediğini anlatan Gözenoğlu, şöyle konuştu:

"Mükemmel bir evlattı. Kardeşlerine mükemmel bir ağabey, çocuklarına mükemmel bir babaydı. Her tarafta anıları var. Çok sosyal biriydi. Yokluğuna alışamadık. Şehit olduğu zaman bir kızı 40 günlük bebekti, büyük kızı ise 2,5 yaşındaydı. İşe giderken kızına 'Sana kek getireceğim.' demiş. Büyük kızı hala kendisine kek getirecek diye bekliyor. Hala babasını bekliyor. 2 yıldır evimizde hüzün eksik olmuyor."

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Nusaybin, Mardin, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor - Son Dakika


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