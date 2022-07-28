Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2) - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2)

28.07.2022 11:38
Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2)

KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN ALINDITunceli'nin Çemişgezek ilçesinde AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Vali ve askeri yetkililerle görüşüp gerekli bilgileri aldım. Karakol komutanı görevden alındı. Dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakolu'nda AK Parti Tunceli il başkanı için düzenlenen askeri tören görüntüleri medyaya düştü. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil. Dün geceden beri hem Tunceli Valisi hem jandarma komutanlarıyla görüşmeler yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde vali ve jandarma komutanıyla yaptığım görüşmede karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim. Başlatılan soruşturma kapsamında bir jandarma heyetinin de karakola giderek gerekli soruşturmayı yürütecekleri bilgisi bana verildi. Biz de bu durumun takipçisi olacağız" dedi.

YORUMLAR
500
AK Partili il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı AK Partili il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı Yılanın balık avı kameralarda Yılanın balık avı kameralarda
Kaynak: DHA

Çemişgezek, AK Parti, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
10:27 Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdıran adam: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement