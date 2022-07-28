Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme(2) - Son Dakika

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