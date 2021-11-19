Karakol komutanı olduğunu söyleyip dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da kendini karakol komutanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen C.C., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, astsubay başçavuş olduğunu söyleyip kendisini karakol komutanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran C.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, C.C.'nin Akziyaret Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla C.C. gözaltına alındı. Çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen C.C., sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.