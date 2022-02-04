KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN - Son Dakika

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da etkiliyor. Karla kaplı doğada yiyecek bulamayan hayvanlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Tunceli-Ovacık yolundaki tepeye konuşlu Sarıtaş Karakolu'na da inen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karakolda nöbet tutan askerler, aç olduğu anlaşılan tilkiyi besledi.