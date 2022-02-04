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KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN - Son Dakika

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

04.02.2022 13:45

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da etkiliyor. Karla kaplı doğada yiyecek bulamayan hayvanlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Tunceli-Ovacık yolundaki tepeye konuşlu Sarıtaş Karakolu'na da inen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karakolda nöbet tutan askerler, aç olduğu anlaşılan tilkiyi besledi.

KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN
KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN
KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN
KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN

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Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARAKOLA İNEN TİLKİYİ JANDARMA BESLEDİ - YENİDEN - Son Dakika
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