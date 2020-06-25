Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli - Son Dakika

Karakolda doğum yapan kedi ve yavrularına polislerden şefkat eli

ERZİNCAN - Erzincan'da karakolda doğum yapan kedi ve iki yavrusunu polisler büyütüyor.

Yenişehir Şehit Enis Bediz Karakolunun ardiye kısmında yaklaşık 1 ay önce iki yavru dünyaya getiren kediye polisler şefkat eli uzattı. Karakolda kedinin doğum yaptığını fark eden polisler, kedi ve yavrularını besleyip büyütmeye başladı. Aradan geçen 1 aylık sürede gözleri de açılan yavru kediler karakolun adeta maskotu oldular.

Karakol amiri komiser Mehmet Akif Eker, "Geçen yılda başka bir kedi karakolda yavrularını dünyaya getirmişti. 6 yavrusunu büyütüp sahiplendirdik. Bu sene bu genç kedimiz ardiyede 3 yavru kedi dünyaya getirdi. 1 yavrusu hastalıktan telef oldu. 2 yavrusunu büyütüyoruz. Peynir, ciğerle anneyi besleyip oda sütüyle yavrularına bakıyor. Biraz büyütüp doğaya salacağız." dedi.

Öte yandan iç ısıtan polislerin hayvan sevgisi vatandaşların takdirini topladı.