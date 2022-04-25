KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ

25.04.2022 12:33

ESENYURT Polis Merkezi'nde 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin tutuklu komiser yardımcısı İsmail S.'nin tahliyesine karar verildi.

ESENYURT Polis Merkezi'nde 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin tutuklu komiser yardımcısı İsmail S.'nin tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu komiser yardımcısı İsmail S. SEGBİS ile bağlandı. Diğer 11 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.

Duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.'nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G., Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek ve Kasten yaralama suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ
KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ
KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ
KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLU POLİS TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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