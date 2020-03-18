Karakoldan çıkmadan çalınan otomobili bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karakoldan çıkmadan çalınan otomobili bulundu - Son Dakika

Karakoldan çıkmadan çalınan otomobili bulundu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan otomobil, kısa süre içerisinde polis ekiplerince bulundu.

Karakoldan çıkmadan çalınan otomobili bulundu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan otomobil, kısa süre içerisinde polis ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında sahilde bulunan karakola giden bir kişi otomobilinin Türkmen Mahallesi'nden çalındığını söyledi. 09 BAB 57 plakalı otomobil Kuşadası sokaklarında devriye ekipler ve trafik ekiplerce aranmaya başladı. İhbardan yaklaşık 10 dakika sonra Şevki Hasırcı Meydanı'nda devriye ekipler ve trafik ekiplerince otomobil seyir halindeyken durduruldu. Araç sürücüsü M.T. devriye ekiplerce gözaltına alınırken, çalınan otomobil sahibine teslim edildi. Araç sahibi polislere teşekkür etti. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:25 Kaynak: İHA

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