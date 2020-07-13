Karakolun bahçesine düşen yavru güvercine polisler sahip çıktı - Son Dakika

Karakolun bahçesine düşen yavru güvercine polisler sahip çıktı

Karakolun bahçesine düşen yavru güvercine polisler sahip çıktıDÜZCE'de, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin bahçesine düşen yavru güvercine polis memurları sahip çıktı.

Karakolun bahçesine düşen yavru güvercine polisler sahip çıktı

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DÜZCE'de, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nin bahçesine düşen yavru güvercine polis memurları sahip çıktı. Güvercine 'Yetim' adı verilirken, emniyette temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Uysal kuşu ağzıyla bisküvi vererek besledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'nde görevli polis memurları, bahçeye düşen yavru güvercinin aç ve susuz kaldığını fark etti. Kuşu alan polis memurları, bisküvi ile mama yaparak şırınga yardımıyla kuşu besledi. Ancak henüz yavru olan kuş anne ağzından mama almaya alışık olduğu için şırıngadan yeterince mama yemedi. Polis memurları bu kez polis merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan ve kuş besleyen Mustafa Uysal'dan yardım istedi. Mustafa Uysal, ağzına aldığı bisküvi mamasını yavru güvercine vererek besledi. Mamayı yiyen kuş bir süre sonra biraz daha canlanarak tepkiler vermeye başladı.

Mustafa Uysal, "Bisküvi maması yaptım. En sağlıklı olan şu an bu mamadır. Birkaç gün sonra normal hale döner. 1982 yılından bu yana ben kuş bakıyorum. Şu anda doydu ve karnı tok." dedi.

Güvercine 'Yetim' adını veren polis memurları, kuşun uçacak duruma gelmesiyle birlikte doğaya salacaklarını söyledi.

Mustafa Uysal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karakolun bahçesine düşen yavru güvercine polisler sahip çıktı - Son Dakika
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