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Karakomik Filmler

32 dakika önce

"Karakomik Filmler"Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

"Karakomik Filmler"

Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada isimli iki orta metraj filmden oluşuyor. Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı Kaçamak, eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatırken; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı 2 Arada ise arabalı vapurda çalışan Metin'in hikayesini anlatıyor.

Karakomik Filmler

Can Yılmaz, Cem Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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