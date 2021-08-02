Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak

Bir dönemin efsane mankeni evlendi, giydiği gelinliklerle adeta şov yaptı

Erşan Kuneri karakterini diziye çeviren ve şimdilerde onun çekimlerini yapan Cem Yılmaz, yeni bir projeye imza attı. Ünlü komedyen Karakomik Filmleri'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı.

7,5 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yılmaz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak.

Cem Yılmaz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış ancak vizyona giren filmlerinde istediği başarıya ulaşamadığı için bir dijital platforma satmıştı.