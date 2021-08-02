Erşan Kuneri karakterini diziye çeviren ve şimdilerde onun çekimlerini yapan Cem Yılmaz, yeni bir projeye imza attı. Ünlü komedyen Karakomik Filmleri'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yılmaz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak.
Cem Yılmaz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış ancak vizyona giren filmlerinde istediği başarıya ulaşamadığı için bir dijital platforma satmıştı.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak - Son Dakika Magazin