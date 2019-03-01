Karakomik Filmler 'Kaçamak' ve '2 Arada' Vizyon Tarihi 18 Ekim!

Tek seansta iki ayrı hikayenin anlatılacağı filmlerin gösterim tarihi 18 Ekim 2019 olacak.

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler, 4 filmden oluşan bir seri. Birbirinden bağımsız senaryolara sahip olan filmlerin ilki; 'Kaçamak' ve '2 Arada'. Tek bir seansta ve tek biletle gösterime girecek iki film, iki farklı ve özgün senaryoya sahip olacak. Vizyon tarihi ertelenen ve merakla beklenen filmler 18 Ekim 2019'da seyirciyle buluşacak.

Karakomik Filmler serisinin ilki olma özelliği taşıyan Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan 4 arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

'2 Arada' filminde seyirci Ayzek'in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz Ayzek karakterini canlandırıyor. '2 Arada' filminde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran rol alıyor. Filmlerin görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil üstleniyor. Filmde arabalı vapurda çaycı olarak görev yapan Ayzek'in seyirciyi farklı hayatlara ve farklı mekanlara taşıyacağı maceraları anlatılıyor.

'Karakomik Filmler' serisinin ana sponsorluğunu ev teknolojilerinin lider markalarından Arçelik, co-sponsorluğunu ise Ford üstleniyor.