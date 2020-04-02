Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, su baskını yaşanan bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika

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Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli, su baskını yaşanan bölgeyi ziyaret etti
6 saat önce
Merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, dün yoğun sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgeyi ziyaret etti.
Merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, dün yoğun sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgeyi ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Baydilli beraberindekilerle Hamurkesen Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada yaşayan kişilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Can kaybının olmamasının önemli olduğunu belirten Baydilli, zarar gören yolların da en kısa sürede onarılacağını kaydetti.
Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Hamurkesen Mahallesi'ndeki evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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